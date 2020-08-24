Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против России

Власти Грузии, Украины, Черногории, Албании, Исландии и Норвегии заявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям ЕС по Крыму.

Об этом сказано в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

Отмечается, что ЕС принял данное решение к сведению и приветствует его.

Напомним, в июне текущего года совет стран Евросоюза продлил на год санкции, введенные против Москвы в связи с присоединением Крыма, пишет РИА Новости.

Позже глава республики Сергей Аксенов отметил, что нагнетание антироссийской истерии вокруг крымского вопроса давно стало для Запада привычной формой сокрытия собственных проблем.