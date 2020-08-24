Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против России
В июне совет стран Европейского союза продлил на год ограничения против РФ.
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Власти Грузии, Украины, Черногории, Албании, Исландии и Норвегии заявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям ЕС по Крыму.
Об этом сказано в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
Отмечается, что ЕС принял данное решение к сведению и приветствует его.
Напомним, в июне текущего года совет стран Евросоюза продлил на год санкции, введенные против Москвы в связи с присоединением Крыма, пишет РИА Новости.
Позже глава республики Сергей Аксенов отметил, что нагнетание антироссийской истерии вокруг крымского вопроса давно стало для Запада привычной формой сокрытия собственных проблем.