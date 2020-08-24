Адвокат Ефремова попросил о защите генпрокурора РФ

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой защитить его от неизвестных, которые якобы угрожают ему уголовным делом из-за того, что он продолжает защищать артиста. Об этом говорится в документе, с копией которого ознакомился ТАСС.

В нем Пашаев, в частности, уточняет, что на него оказывается давление, постоянно поступают угрозы и требования прекратить представлять актера.

«Если я не откажусь от защиты Ефремова Михаила, на меня заведут уголовное дело», - цитируется заявление Пашаева.

Отмечается, что «несколько подставных лиц» обратились с заявлениями на адвоката в правоохранительные органы, о чем ему стало известно от знакомых и из интернета.

Пашаев попросил главу ведомства Игоря Краснова провести проверку по этим фактам. Подлинность заявления адвокат подтвердил в беседе с агентством.

На прошлой неделе Ефремов расторг договор с Пашаевым по делу о смертельном ДТП, решив оставить его в качестве консультанта. После Пашаев заявил, что стороны заключили новое соглашение.