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Адвокат Ефремова попросил о защите генпрокурора РФ

Анна Касаткина
23:48 24.08.2020
Эльман Пашаев заявил, что ему поступают угрозы уголовным делом.
Адвокат Ефремова попросил о защите генпрокурора РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой защитить его от неизвестных, которые якобы угрожают ему уголовным делом из-за того, что он продолжает защищать артиста. Об этом говорится в документе, с копией которого ознакомился ТАСС.

В нем Пашаев, в частности, уточняет, что на него оказывается давление, постоянно поступают угрозы и требования прекратить представлять актера.

«Если я не откажусь от защиты Ефремова Михаила, на меня заведут уголовное дело», - цитируется заявление Пашаева.

Отмечается, что «несколько подставных лиц» обратились с заявлениями на адвоката в правоохранительные органы, о чем ему стало известно от знакомых и из интернета.

Пашаев попросил главу ведомства Игоря Краснова провести проверку по этим фактам. Подлинность заявления адвокат подтвердил в беседе с агентством.

На прошлой неделе Ефремов расторг договор с Пашаевым по делу о смертельном ДТП, решив оставить его в качестве консультанта. После Пашаев заявил, что стороны заключили новое соглашение.

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