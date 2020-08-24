В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались 12 пациентов, у которых были получены положительные результаты тестов на коронавирус и подтвержден диагноз «пневмония». Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Днем ранее в оперативном штабе сообщили о смерти 10 зараженных коронавирусом больных. Таким образом число летальных исходов из-за COVID-19 выросло в столице с 4741 до 4753 человек.

Ранее столичные власти сообщили, что в школах, при выявлении хотя бы у одного ученика признаков заражения COVID-19, на дистанционное обучение планируют переводить весь класс.