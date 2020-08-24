Белоруссия начала третий этап проверки боеготовности войск
Отмечается, что в ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Белоруссии стартовал третий этап проверки боевой готовности Вооруженных сил. Об этом сообщило министерство обороны республики.
«В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — сказано в сообщении.
Уточняется, что цель проверки - определение способности белорусских военнослужащих выполнять задачи в меняющейся обстановке в дневных и ночных условиях.
Руководство третьим этапом осуществляет Генеральный штаб. В Минобороны Белоруссии также заявили, что проверка завершится проведением тактического учения.