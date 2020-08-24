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Белоруссия начала третий этап проверки боеготовности войск

Иван Линдеманн
22:48 24.08.2020
Отмечается, что в ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса.
Белоруссия начала третий этап проверки боеготовности войск
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Белоруссии стартовал третий этап проверки боевой готовности Вооруженных сил. Об этом сообщило министерство обороны республики.

«В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — сказано в сообщении.

Уточняется, что цель проверки - определение способности белорусских военнослужащих выполнять задачи в меняющейся обстановке в дневных и ночных условиях.

Руководство третьим этапом осуществляет Генеральный штаб. В Минобороны Белоруссии также заявили, что проверка завершится проведением тактического учения.

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