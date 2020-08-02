Три главных правила: раскрыты особенности отдыха в Турции

Отдых в Турции в этом году будет немного отличаться - свои правки внес коронавирус. Об особенностях нынешнего курортного сезона РИА Новости рассказал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Он заявил, что теперь на регулярной основе номера в отелях, а также места массового скопления постояльцев будут постоянно дезинфицировать. Кроме того, клиенты и персонал будут обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Во-вторых, еду на «шведском столе» будут накладывать не отдыхающие, а персонал. При этом, подчеркнул Чорабатыр, стандарты питания останутся прежними. Не изменятся и цены.

«Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса», - сказал глава федерации отельеров Турции.

И последний пункт - турецкие отели будут продолжать работать даже в том случае, если среди отдыхающих выявят заболевших коронавирусом. Для них, подчеркнул Чорабатыр, будут выделены специальные изоляционные комнаты.

Напомним, что авиасообщение России с Турцией было возобновлено 1 августа. Также россиянам разрешили летать в Великобританию и Танзанию.