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Новая пожарная часть открыта на территории Ялты для защиты туристического кластера от ЧС

Роман Захаров
21:25 24.08.2020
Особенностью данной части является вертолетная площадка на крыше третьего этажа здания, что будет позволять в кратчайшие сроки доставлять пострадавших в лечебные учреждения Крыма.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Двадцать четвертого августа в Республике Крым, в селе Оползневое городского округа Ялта, торжественно открыта 33 пожарно-спасательная часть площадью две тысячи квадртаных метров. В мероприятии приняли участие заместители Министра МЧС России Андрей Гурович и Илья Денисов.

«Это не просто пожарная часть, это центр спасения! Личный состав части может реагировать на происшествие любого характера. Аналогов у этого центра пока нет, но я надеюсь, что он опыт его строительства будет транслирован и на другие субъекты. В честь открытия пожарной части я передаю вам символический ключ», - обратился Гурович к сотрудникам.   

ПСЧ возведена в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и на основании распоряжения правительства РФ. Она оснащена современным оборудованием, на ее базе располагаются девять единиц специализированной техники. К обеспечению безопасности южной части полуострова готовы почти 70 человек личного состава. Планируется, что пожарная часть будет обслуживать ближайшие населенные пункты и территорию горно-лесной местности городского округа Ялта.

Особенностью данной части является вертолетная площадка на крыше третьего этажа здания, что будет позволять в кратчайшие сроки доставлять пострадавших в лечебные учреждения Крыма.

«Наличие такого подразделения в пределах Ялты обеспечит комплексную защиту населения и туристического кластера от опасностей природного и техногенного характера, а также будет способствовать развитию южного региона в целом», - добавил Илья Денисов.

В рамках мероприятия состоялись масштабные пожарно-тактические учения, в ходе которых участники тушили крупный лесной пожар с привлечением вертолета МИ-8 МЧС России, спасали людей и ликвидировали последствия разлива топлива в акватории Черного моря.

На первом этапе учений в результате столкновения автомобиля с деревом произошло возгорание, которое быстро распространилось по территории горно-лесной местности на площади 26 га. Силами и средствами РСЧС Республики Крым проводилось тушение пожара, деблокирование водителя автомобиля и оказание помощи пострадавшим туристам.

На втором этапе тренировки ликвидировались последствия столкновения прогулочного катера и гидроцикла, в результате чего помощь спасателей потребовалась для более десяти человек. По причине морской аварии произошел условный разлив нефти. В кратчайшие сроки с использованием боновых сооружений нефтяное пятно было собрано с поверхности воды.

Всего в пожарно-тактических учениях приняли участие от РСЧС 93 человека и 30 единиц техники, из них от МЧС России - 53 человека и 16 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и 4 плавсредства.

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