Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины от COVID-19

Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса. Об этом по итогам переговоров Владимир Путина и Александра Лукашенко сообщил Дмитрий Песков.

«Во время телефонного разговора Путина и Лукашенко действительно обсуждалось, что Белоруссия примет участие в тестировании российской вакцины», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.

Песков подчеркнул, что Лукашенко поздравил Путина с успехом в создании первого в мире препарата против коронавируса.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся во вторник, 24 августа, вечером. Лукашенко проинформировал своего коллегу о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране.