«Для него Россия - это недобиток СССР»: журналист объяснил встречу Бернара-Анри Леви с Тихановской

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась за пределами страны с французским философом и журналистом Бернаром-Анри Леви, этот человек получил широкую известность за призывы к бомбардировкам Югославии, также являлся сторонником силового вторжения в Ливию и поддерживал Майдан.

О мотивах встречи публициста с экс-кандидатом в президенты Белоруссии и об образе мышления французского философа в студии программы «Открытый эфир» рассказал общавшийся с ним журналист из США Михаил Тильман.

«Я бы отметил две вещи, во-первых, он очень страстный человек. За что он ни возьмется, ко всему он относится со всей душой и страстностью. Во-вторых, это человек из плеяды разочаровавшихся марксистов мая 1968 года, которые потом призвали вот эту группу новых философов: это он сам, Андре Глюксман и другие, они на самом деле все одинаковые. Это новые люди, у которых философия конкретно определяется только одним принципом - это лютая ненависть к марксизму. С ним нужно бороться любыми методами, этим он и занимается. Для него Россия - это недобиток СССР, который надо добивать. Россия для него, это реинкарнация марксизма без красного флага. Он убежденный русофоб», - заявил публицист.

Между тем, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Светлана Тихановская могла подвергнуться давлению со стороны Запада, из-за чего начала делать частые политические заявления на английском языке с целью продолжения стачек, забастовок и протестные акции в Белоруссии.



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