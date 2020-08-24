Трамп официально выдвинут кандидатом на пост президента США
Действующий американский лидер набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов.
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Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок. Решение было принято в понедельник, 24 августа, в результате голосования на общенациональном съезде в городе Шарлотт.
Действующий американский лидер набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов. На пост вице-президента претендует Майк Пенс.
Напомним, что выборы в США состоятся 3 ноября. Основным соперникам Трампа будет кандидат о демократической партии Джо Байден.