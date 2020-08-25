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Покоритель водной стихии: на форуме «Армия-2020» представили амфибию «Дрозд»

Иван Линдеманн
17:03 25.08.2020
Ее могут эксплуатировать морпехи, разведчики, инженеры, медики, сотрудники МЧС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Настоящая экзотика – полноприводная глиссирующая амфибия «Дрозд».  Это больше, чем универсал. Даже не 2 и не 3, а 8 в одном. Ее могут эксплуатировать морпехи, разведчики, инженеры, медики – в качестве машины «скорой помощи», сотрудники МЧС.

«Машину создавали 6 лет. Была масса знаний и технологий в постройке машин и судов. Это вылилось в один проект. Все лучшее вложили. Мы не делали лодку на колесах, делали именно амфибию. Она хороша на земле и в воде»,  - поделился главный конструктор амфибии «Дрозд», директор «Балтийской машиностроительной компании» Сергей Терешенков.

Корпус состоит из композитных материалов, противоминная защита, полный привод, мотор - мощностью 260 лошадиных сил. Машину можно оснащать самым разным вооружением: от пулеметов до пусковых установок управляемых ракет. Такого армия еще не видела.

Благодаря универсальной модульной платформе, новая российская амфибия может передвигаться как по суше, так и по воде. Со скоростью до 100 километров в час по суше и до 70 на воде. Машина не теряет своих ходовых качеств даже при волнении в три бала и при высоте волны до полутора метров. Чтобы сменить область применения, машине достаточно 12 секунд.

Амфибия «Дрозд» - новый тип транспортного средства, одинаково хорошо себя чувствующий на шоссе, бездорожье, реках с сильным течением или в прибрежной морской акватории.

Иностранные аналоги не имеют таких внедорожных качеств, и поэтому могут использоваться только на дорогах с твердым или грунтовым покрытием, заезжать и выезжать из воды только на оборудованных спусках - слипах. Амфибия при полной массе 3,5 тонны, с уверенностью перевозит 1,5 тонны по полному бездорожью, а также по водным и морским путям.

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