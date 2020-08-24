«Такого в медицине не бывает»: эксперт прокомментировал расследование зарубежных вирусологов о первом появлении COVID-19

Британские ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон провели собственное расследование причин неожиданного появления вируса COVID-19. По их словам, из переведенной диссертации китайского врача, который наблюдал больных горняков в 2012 году, якобы можно сделать вывод, что шахтеры переболели коронавирусом еще 8 лет назад. При этом источником заражения исследователи называют помет летучих мышей в пещерах.

У специалистов по всему миру данное исследование вызывает ряд вопросов и сомнений. Своим мнением в программе «Специальный репортаж» поделился доктор медицинских наук Дмитрий Еделев:

«Когда находят журналы восьмилетней давности, уверенно говорят и клянутся, что этот китайский врач с неизвестной фамилией, который лечил от коронавирусной инфекции. У меня возникают большие сомнения по поводу этого расследования британских ученых, такого в медицине не бывает. Я думаю, что это фальшивка», - заявил эксперт.

Британские журналисты и исследователи не в первый раз сообщают о том, что новая коронавирусная инфекция появилась в Китае раньше 2020 года. Согласно их материалу, в 2012 году в провинции Юньнань было зарегистрировано шесть пациентов с тяжелой формой пневмонии, которые до этого принимали участие в очистке медной шахты от экскрементов летучих мышей.