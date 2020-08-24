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В России изменились правила расчета стоимости ОСАГО

Анна Касаткина
01:08 24.08.2020
Компании смогут самостоятельно определять критерии, по которым будут рассчитывать стоимость.
В России изменились правила расчета стоимости ОСАГО
© Фото: Алексей Мальгавко РИА Новости

В России запускается второй этап реформы ОСАГО, которая увеличивает разницу в стоимости полисов для аккуратных водителей и нарушителей. Изменения вступают в силу с понедельника, 24 августа.

Поправки к закону об ОСАГО (40-ФЗ) усилят влияние водительского опыта на стоимость полиса: отныне будут учитываться не только ДТП клиента, но и нарушения правил дорожного движения. Страховщики смогут поднять стоимость полиса, если клиент был лишен водительских прав, понес наказание за езду в состоянии опьянения и ДТП со смертельным исходом и серьезным травмами, скрывался с места аварии и неоднократно в течение года серьезно нарушал ПДД.

Возраст и стаж водителей, мощность транспортного средства и аварийность будут учитываться, как и ранее. Компании также смогут самостоятельно определять критерии, по которым будут рассчитывать стоимость, однако Центробанк ограничит их перечень, чтобы избежать злоупотреблений.

Ранее сообщалось, что водителей вновь обяжут проходить техосмотр перед получением полиса ОСАГО. Обязательным станет требование фотофиксации автомобилей на пунктах техобслуживания.

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