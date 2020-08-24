Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии
Лидеры стран также затронули тему сотрудничества в вопросах противодействия COVID-19.
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Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В частности, политики обсудили ситуацию в Белоруссии.
Лукашенко проинформировал Путина о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране, говорится на сайте Кремля.
Помимо этого, лидеры стран затронули тему двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции. Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от COVID-19.