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ПСБ реализует для предприятий ОПК уникальную ипотечную программу

Кирилл Кунецкий
18:04 24.08.2020
Согласно достигнутым договоренностям ПСБ и Минпромторга сотрудники ОПК смогут приобретать жилье на максимально комфортных условиях.
ПСБ реализует для предприятий ОПК уникальную ипотечную программу
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

ПСБ и Министерство промышленности и торговли России заключили соглашение о комплексном сотрудничестве по ипотечным продуктам. Со стороны банка документ подписал председатель Петр Фрадков, со стороны ведомства - Олег Рязанцев, заместитель Министра промышленности и торговли России.

Согласно достигнутым договоренностям сотрудники ОПК смогут приобретать жилье на максимально комфортных условиях – по ставке 3,99%. Данная ставка будет доступна работникам ведомства – зарплатным клиентам банка в рамках программы «Семейная ипотека». В качестве первоначального взноса возможно использование материнского капитала. В настоящий момент это минимальная ставка на рынке по продукту «Семейная ипотека».

«Предприятия ОПК - наши ключевые клиенты, и мы рады предложить их сотрудникам лучшие на текущий момент рыночные условия по такому востребованному продукту как ипотека. Уверен, что льготная ипотечная программа ПСБ поможет максимально комфортному решению жилищного вопроса работников одной из важнейших отраслей страны», - отметил Фрадков в ходе подписания.


Также в рамках соглашения сотрудники предприятий ОПК смогут рефинансировать действующие ипотечные кредиты. Помимо этого, банк разработал варианты дополнительной финансовой поддержки сотрудников ведомства и предприятий, включающие в том числе и возможность оформления ипотечных кредитов без первоначального взноса. Эти программы организации смогут реализовать совместно с ПСБ за счет собственного субсидирования.

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