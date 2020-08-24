В России восстановят космодром «Морской старт»
По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, ранее он лично осмотрел пришвартованный рядом с Владивостоком космодром.
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что перевезенный из США в Россию космодром «Морской старт» будет восстановлен. Об этом политик рассказал журналистам на форуме «Армия-2020».
«У меня был разговор с президентом на этот счет, я докладывал промежуточные результаты работы рабочей группы, которая создана по моему поручению», - уточнил Борисов.
По его словам, неделю назад он лично осмотрел пришвартованный рядом с Владивостоком плавучий космодром.
«Нам было бы глупо не восстановить «Морской старт» и не пользоваться им. Все это технически возможно», - отметил вице-премьер.
По его словам, предварительная сумма на восстановление космодрома составляет около 35 миллиардов рублей.