Ралли на «КАМАЗах» и «Уралах»: кадры гонок по заболоченной местности в Туве

Индивидуальная гонка на вездеходных «КАМАЗах» и «Уралах» стартовала у поселка Бай-Хаак в Туве. Каждому из экипажей за минимальное время предстоит проехать дистанцию в 90 километров. Кроме соблюдения скоростного режима, судьи оценивают точность прохождения маршрута.

Перед заездом штурману каждой из машин выдается портативная навигационная система «Орион». В ней прописан маршрут, которого должен придерживаться экипаж. В случаи отклонения назначаются штрафные баллы.

Участок трассы в несколько сотен метров организаторы военного ралли проложили по заболоченной местности. Естественная преграда - серьезное испытание для экипажей, тем более из-за недавних проливных дождей.

В военном ралли новичков нет. Все четыре команды уже принимали участие в конкурсе в прошлом году. Хотя на трассе опытные гоночные экипажи могут ожидать сюрпризы.

В финале водителей и штурманов ждет самый сложный участок – степные пески. Задача экипажей: не снижая скорости, удержать машину и не сойти с трассы.

Результаты первого этапа будут известны завтра. Исходя из них, станет понятно, кто первым выйдет на старт на следующим этапе.