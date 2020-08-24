Экипаж МКС во вторник откроет люки

Во вторник, 25 августа, в 11.00 по московскому времени завершится изоляция членов экипажа Международной космической станции. Об этом рассказали в Роскосмосе.

По словам специалистов, все проверяемые модули герметичны.

«По итогам рабочего совещания центров управления стран-партнеров принято решение об открытии люков 25.08.2020 в 11.00 по московскому времени», - рассказали ТАСС в госкорпорации.

После того, как люки будут открыты, экипаж продолжит следить за уровнем давления и атмосферы на МКС.

В пятницу, 21 августа, все находящиеся на станции специалисты изолировались в российском модуле «Звезда» после произошедшей утечки воздуха. На американском сегменте МКС было произведено закрытие люков.