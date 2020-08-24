Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере противодействия коронавирусу
Президент Белоруссии проинформировал лидера РФ о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко во время телефонного разговора обсудили вопрос сотрудничества двух стран в сфере противодействия коронавирусу.
Лукашенко проинформировал своего коллегу о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране, сообщается на сайте Кремля.
Также лидеры стран договорились, что Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса.