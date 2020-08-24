МИД РФ выразил протест послу Австрии из-за высылки дипломата

Австрийского посла Йоханнеса Айгнера вызвали в МИД РФ, где ему выразили протест в связи с высылкой российского дипломата.

«Послу заявлен протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрии», - говорится в сообщении российского дипведомства.

Также подчеркивается, что австрийский дипломат в качестве ответной меры был объявлен персоной нон грата.

В понедельник, 24 августа, стало известно, что Австрия высылает одного из российских дипломатов. В МИД Австрии отметили, что причиной решения стало якобы противоречие его работы Венской конвенции о дипломатических отношениях.

При этом позже Россия пообещала зеркальный ответ Австрии на высылку дипломата.