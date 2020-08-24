Демонстрация военных навыков: под Новосибирском стартовал конкурс «Отличники войсковой разведки» в рамках АрМИ-2020

Под Новосибирском проходит конкурс «Отличники войсковой разведки» в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020.

Участники состязаний, в частности, должны будут найти в незнакомом лесу дорогу, а также остаться незаметным и отразить нападение условного противника.

Первый этап конкурса – десантирование и марш-бросок. После высадки из вертолета участникам предстоит 15-ти километровый кросс по пересеченной местности.

Согласно жребию, команда РФ первой вышла на маршрут, за ней выступили разведчики Южной Осетии, следом подразделение из Таджикистана. Судьи сейчас проводят итоги первого соревновательного дня.