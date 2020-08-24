Путин и Нетаньяху заявили о продолжении координации для противодействия терроризму в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили об обоюдной заинтересованности в продолжении координации для противодействия терроризму в Сирии. Об этом стороны договорились в ходе телефонного разговора.

На сайте Кремля сказано, что Путин и Нетаньяху также обсудили некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

«Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая клинические исследования и производство вакцин», - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования.

«С российской стороны подчеркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе», - уточняется в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Израиля. Путин и Нетаньяху договорились об активизации контактов на различных уровнях.