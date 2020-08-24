Путин назвал безработицу одной из главных проблем в стране

Российский лидер Владимир Путин заявил, что безработица остается одной из главных проблем в стране. Такое мнение политик высказал в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

«Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно», - отметил Путин, обратив внимание главы региона на этот вопрос.

Президент также рекомендовал Голубеву «обратить внимание на рынок труда», несмотря на то, что «Ростов - это развитый регион и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства».

При этом губернатор сообщил, что уровень безработицы в регионе составляет 4,6%, то есть свыше 96 тысяч человек, пишет ТАСС.

«Это при том, что до определенного времени уровень безработицы был не выше или на уровне среднероссийского, но сейчас мы увидели такую тенденцию», - уточнил Василий Голубев.

По его словам, в настоящий момент предпринимаются меры, чтобы запустить механизмы поддержки занятости.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал рост безработицы в России на фоне пандемии. По словам российского лидера, в начале года в стране уровень безработицы составлял около 4,5%, а сейчас достигает примерно 6%.