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СМИ: Ефремов заключил новое соглашение с Пашаевым

Иван Линдеманн
15:36 24.08.2020
По данным источника ТАСС, во время отказа актер не сомневался в версии своего адвоката о том, что в момент смертельного ДТП артиста могло не быть за рулем.
СМИ: Ефремов заключил новое соглашение с Пашаевым
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Михаил Ефремов вновь заключил соглашение с адвокатом Эльманом Пашаевым, от услуг которого отказался на прошлой неделе. Об этом ТАСС сообщил знакомый с ситуацией источник.

«В настоящее время Пашаев и Ефремов вновь заключили соглашение о защите артиста по уголовному делу о ДТП», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по словам источника, во время отказа Ефремов не сомневался в версии Пашаева о том, что в момент смертельного ДТП актера могло не быть за рулем.

Артист на прошлой неделе заявил, что отказывается от услуг Пашаева, но планирует оставить его в качестве консультанта.

Очередные слушания по делу о смертельном ДТП должны были состояться в понедельник, 24 августа, однако их в очередной раз отложили. Следующее заседание запланировано на 31 августа.

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