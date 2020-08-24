СМИ: Ефремов заключил новое соглашение с Пашаевым

Михаил Ефремов вновь заключил соглашение с адвокатом Эльманом Пашаевым, от услуг которого отказался на прошлой неделе. Об этом ТАСС сообщил знакомый с ситуацией источник.

«В настоящее время Пашаев и Ефремов вновь заключили соглашение о защите артиста по уголовному делу о ДТП», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по словам источника, во время отказа Ефремов не сомневался в версии Пашаева о том, что в момент смертельного ДТП актера могло не быть за рулем.

Артист на прошлой неделе заявил, что отказывается от услуг Пашаева, но планирует оставить его в качестве консультанта.

Очередные слушания по делу о смертельном ДТП должны были состояться в понедельник, 24 августа, однако их в очередной раз отложили. Следующее заседание запланировано на 31 августа.