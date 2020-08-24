Россия пообещала зеркальный ответ Австрии на высылку дипломата
Официальных комментариев от австрийской стороны не поступало.
© Фото: pepa74, Pixabay
Россия зеркально ответит на решение властей Австрии выслать нашего дипломата. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что официальная Вена впервые объявила персоной нон-грата сотрудника российского посольства. Официальных комментариев не последовало.
По данным австрийской прессы, речь идет о промышленном шпионаже. Никаких доказательств в пользу своей версии СМИ не приводят.