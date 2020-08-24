В Кремле призвали дать возможность белорусам самостоятельно урегулировать проблемы внутри страны

В Кремле по-прежнему обеспокоены признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии и призывают дать возможность гражданам самостоятельно разобраться с тем, что происходит в их стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию травят, чтобы потом наброситься на Россию, отметив, что схожей точки зрения придерживается и Путин.

«В данном случае я только могу повторить то, что мы уже говорили. Действительно, мы по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела. Сами мы считаем это неприемлемым и призываем всех дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы», - сказал Песков, отвечая на просьбу уточнить, считает ли Путин, что конечной целью дестабилизации обстановки в Белоруссии является атака на РФ.

Отвечая на вопрос о том, что за силы пытаются атаковать в Россию, Песков заявил, что «это те силы, которые сейчас пытаются оказывать прямое и косвенное влияние на события в Белоруссии». При этом пресс-секретарь добавил, что он воздержался бы от большей детализации.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. На улицы выходят граждане, недовольные итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко.