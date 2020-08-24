Мишустин сообщил, что ставка по образовательным кредитам в РФ станет фиксированной

Образовательные кредиты в России станут доступнее. Ставка по ним теперь будет фиксированной. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил Михаил Мишустин. Глава правительства напомнил, что эти изменения в правила предоставления господдержки вносятся по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых. С трех до девяти месяцев увеличен льготный период кредитования после окончания учебы. Это дает выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки. Кроме того, срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет после завершения льготного периода», - сказал премьер-министр.

Мишустин также добавил, что ставка в три процента распространяется и на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления в силу постановления правительства. Для этого им надо будет подать соответствующее заявление в банк.