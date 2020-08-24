«Звезда» покажет динамический показ ВВСТ танковых войск

На полигоне Алабино Западного военного округа начались динамические показы в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Сегодня на полигоне Алабино стартуют динамические показы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), стоящей на вооружении российской армии, а также перспективных образцов видов и родов войск, в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020».

В ходе показов будут задействовано два демонстрационных кластера. Наземный кластер - трасса «Танкового биатлона», водный кластер - озеро Комсомольское.

Сегодня, 24 августа, сайт телеканала «Звезда» покажет прямую трансляцию динамический показ ВВСТ танковых войск. Начало в 15.00.