Убийца девятилетней девочки в Саратове приговорен к пожизненному сроку

Саратовский областной суд приговорил Михаила Туватина к пожизненному заключению по резонансному делу об убийстве девятилетней девочки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте суда.

«Суд приговорил Туватина М.М. к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», - сказано в сообщении.

Слушание дела проходило в закрытом режиме. Прокурор и потерпевшая сторона проси ли суд приговорить Туватина к пожизненному сроку.

Девятилетняя жительница Саратова утром 9 октября прошлого года ушла из дома в школу и по пути исчезла. Вечером следующего дня ее нашли мертвой в одном из гаражей. По подозрению в совершении этого преступления вскоре был задержан 35-летний Михаил Туватин.

Правоохранители установили, что задержанный затащил девочку в заброшенный гараж, где надругался над ней. Когда несовершеннолетняя стала кричать, злоумышленник задушил ее, после чего спрятал тело в погребе соседнего заброшенного гаража.