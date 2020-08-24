Белоруссия заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой
В воздух были подняты вертолеты Ми-24 из состава дежурных сил ВВС и подразделений ПВО.
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В Минске сообщили о попытке Литвы нарушить воздушное пространство республики. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.
Как отмечается в сообщении, вечером 23 августа дежурные силы белорусских ВВС и подразделения ПВО пресекли «провокацию» в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района.
С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В воздух были подняты вертолеты Ми-24, пролет воздушных шаров пресекли без применения оружия, отмечает РИА Новости.
Белорусский МИД направил соответствующую ноту литовским коллегам с требованием прояснить ситуацию.