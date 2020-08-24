Правительство опровергло сведения о возможном возобновлении авиасообщения с рядом стран

Никаких новых решений по возможному расширению перечня стран, с которыми Россия планирует возобновить авиасообщение пока нет. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой.

Ранее появилась информация о подготовке списка стран, в которые россияне смогут летать уже на этой неделе. Среди них, по данным «Известий», Франция, Мальта, Кипр, Венгрия, Иордания, Египет и Китай.

«В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами», - заявили РИА Новости в секретариате Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Запрет на международное авиасообщение был введен Российской Федерацией 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Было полностью закрыто регулярное и чартерное сообщение, перевозчики осуществляли только вывозные рейсы.

С первого августа Россия частично возобновила сообщение с тремя странами, среди которых: Турция, Великобритания и Танзания. Кроме того, открыта граница между Россией и Абхазией.