В Москве не планируют вводить зональные тарифы в метрополитене

Власти Москвы пока не собираются вводить зональные тарифы в метрополитене, как это сделано в крупных европейских столицах. Об этом рассказал руководитель транспортного комплекса российской столицы Максим Ликсутов.

«Билетная система сейчас поддерживает зоны в наземном городском транспорте и на МЦД. Применять зональные тарифы в метрополитене - таких планов у нас сейчас нет», - ответил чиновник на вопрос РИА Новости о том, рассматривается ли разделение метрополитена на зоны, как в крупных европейских столицах.

Ранее столичные власти рассказали, что метрополитен Москвы планируется расширить на две новые радиальные ветки. По их данным, это произойдет до 2027 года. В настоящее время определяется, где именно будут размещены линии.