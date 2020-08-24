Процесс по делу Михаила Ефремова отложили до 31 августа

Судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова перенесено на 31 августа. Такое решение принял Пресненский суд Москвы.

Утром 24 августа актера доставили в суд из его квартиры, где он находится под домашним арестом. Выйдя из своего жилища он традиционно не стал отвечать на вопросы журналистов.

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. По версии обвинения, он 8 июня, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу одной из трасс в центре Москвы и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого впоследствии умер в больнице.