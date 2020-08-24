Ефремова доставили в суд

Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы на очередное заседание по делу о смертельном ДТП с его участием. На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, что машина ФСИН с артистом и сотрудниками службы прибыла к зданию суда.

Утром 24 августа Ефремов под конвоем покинул свою квартиру, где он находится под домашним арестом. На лестнице актера встретили журналисты, отвечать на вопросы которых он традиционно не стал. 8 июня, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу одной из трасс в центре Москвы и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого впоследствии умер в больнице.