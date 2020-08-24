В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались 10 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Накануне сообщалось об 11 инфицированных COVID-19. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом увеличилось с 4731 до 4741 человек.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в Москве хорошая, с точки зрения стабильности. Он добавил, что проблема все еще остается и сохранится до массовой вакцинации.