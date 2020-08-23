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Зеленский призвал Лукашенко задуматься о проведении новых выборов

Ирина Егорова
10:06 23.08.2020
Он заявил, что проведение повторных выборов могут всех «успокоить» и «войти в историю».
Зеленский призвал Лукашенко задуматься о проведении новых выборов
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, его коллеге Александру Лукашенко нужно назначить повторные выборы и допустить наблюдателей, чтобы успокоить протестующих.

«Я бы определенно сказал: "Через месяц будет новое голосование. И я буду баллотироваться на новых выборах. Все, кто хочет баллотироваться – вперед!», - заявил он.

По словам Зеленского, таким образом можно всех «успокоить».

«Все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю», - передает слова украинского президента телеканал Euronews

Сам Лукашенко ранее обещал провести  выборы президента страны, но  после принятия новой Конституции. По его словам, такие решения не принимаются под давлением. Он отметил, что выборы возможно провести только после принятия Конституции по итогам референдума. 

Напомним, что  9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых с результатом в 80,1 процента голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны не согласились с официальные результатами ЦИК. В стране начались массовые беспорядки, в ходе которых пострадали сотни человек, как со стороны участников акций, так и со стороны правоохранителей.

О непризнании итогов выборов сообщил Европарламент. Их назвали «несвободными» и «сфальсифицированными», а Лукашенко объявили персоной нон грата. 

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