В России создали «антиковидную» пропускную систему

Специальные «антиковидные» тепловизоры с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений создали в холдинге «Швабе» ( ходит в Ростех). Интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных получило название «Зоркий»

«Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения», - заявили в компании.

До прикладывания пропуска сотрудника комплекс будет анализировать его личность по полу, наличие маски на лице, а также записывать видео.

Новая система - это универсальный инструмент для повышения безопасности, особенно в организациях с большим количеством людей. По заявлениям разработчиков, новинка должна выйти на рынок в ближайшем будущем, сейчас готовится коммерческая часть проекта, передают РИА Новости.