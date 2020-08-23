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Президент «Пожтехсервис» рассказал о технике, представленной на «Армии-2020»

Андрей Аркадьев
10:04 23.08.2020
Телеканал «Звезда» ведет трансляции из парка «Патриот», где с 23 по 29 августа проходит Международный военно-технический форум.
Президент «Пожтехсервис» рассказал о технике, представленной на «Армии-2020»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Студию телеканала «Звезда» в парке «Патриот» на VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» посетил президент «Пожтехсервис» Сергей Барбулев. Он рассказал, что компания представляет на форуме водолазную технику.

«В основном на форуме мы представляем водолазную технику, она более актуальная на сегодняшний день, чем любая другая. Потому что кислород воздушный мы освоили, теперь лезем под воду», - отметил он.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда».

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