Президент «Пожтехсервис» рассказал о технике, представленной на «Армии-2020»

Студию телеканала «Звезда» в парке «Патриот» на VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» посетил президент «Пожтехсервис» Сергей Барбулев. Он рассказал, что компания представляет на форуме водолазную технику.

«В основном на форуме мы представляем водолазную технику, она более актуальная на сегодняшний день, чем любая другая. Потому что кислород воздушный мы освоили, теперь лезем под воду», - отметил он.

Все дни форума в парке «Патриот» на студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову будут приходить ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

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