В Ингушетии объявлен режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции введен в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии

«На территории сельского поселения действует ряд ограничений», - сообщили в оперативном штабе республики.

При этом не уточняется, с чем связанно введение режима КТО.

Граждан попросили сохранять спокойствие, не допускать массовых беспорядков и вмешательства в действия правоохранительных органов, передает «Интерфакс».