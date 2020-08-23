В Ингушетии объявлен режим контртеррористической операции
Причина введения режима КТО не уточняется.
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Режим контртеррористической операции введен в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии
«На территории сельского поселения действует ряд ограничений», - сообщили в оперативном штабе республики.
При этом не уточняется, с чем связанно введение режима КТО.
Граждан попросили сохранять спокойствие, не допускать массовых беспорядков и вмешательства в действия правоохранительных органов, передает «Интерфакс».