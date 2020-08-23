За нелегальные техосмотры грозит до пяти лет тюрьмы

Незаконный техосмотр, организованный группой злоумышленников, повлечет наказание до пяти лет лишения свободы, следует из обновленной статьи УК РФ.

Ранее в силу вступил закон «О внесении изменения в статью 171 УК РФ», согласно которому предусматривались поправки об уголовном наказании за проведение техосмотра транспорта без аккредитации.

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо извлечение дохода в крупном размере», - пояснили РИА Новости в МВД.

Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания до шести месяцев ареста. Если преступление организовано группой, то злоумышленникам грозит И в этом случае суд вправе назначить наказание до 5 лет лишения свободы.

Если при проведении технического осмотра транспортного средства «в отношении гражданина совершены противоправные действия», то ему следует обратиться с заявлением в территориальный орган внутренних дел.

Ранее глава экспертного центра «Деловая Россия» Екатерина Авдеева оценила нововведение в уголовный кодекс и отметила важность оказания качественных и безопасных услуг по техническому осмотру автомобилей. По ее мнению, в этой сфере необходим четкий механизм регулирования деятельности лиц, оказывающих такие услуги.