Юные «Колумбы»: школьники из России открыли остров в Арктике

Восемь российских школьников обнаружили остров в составе архипелага Новая Земля в Арктике. Он располагается в заливе Вилькицкого у Северного острова архипелага. Существование острова уже подтвердили участники экспедиции Северного флота.

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Открытие школьниками было сделано дистанционно, в ходе обработки спутниковых снимков. Предполагается, что он образовался 9 июля 2020 года в результате обрушения ледяной перемычки.

«В Арктике становится теплее, ледники отступают, и на их месте обнаруживается суша. Ребята открыли пусть и небольшой, но тем не менее настоящий остров, который должен быть нанесен на морские карты. Безусловно, это важное географическое открытие», - сообщается на сайте Русского географического общества.

Юные первооткрыватели проектной группы «РискСат» из Троицка, Тулы, Венева, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска под руководством кандидата технических наук Алексея Кучейко. посвятили находку памяти летчика-космонавта Германа Титова, которому в этом году исполнилось бы 85 лет.

Теперь в планах участников экспедиции РГО подойти к новому острову, сфотографировать его, а лучше - высадиться и провести более точные измерения.