Жительница Нижнего Новгорода завоевала титул «Миссис Россия - 2020»

В Москве выбрали «Миссис Россия - 2020». Ей стала жительница Нижнего Новгорода Дарья Иванова, сообщается на официальной странице конкурса в Instagram. Девушке 37 лет и она мать троих детей.

«С гордостью везу этот почетный титул в родной Нижний Новгород», - написала победительница в Instagram.

В прошлом году звание «Миссис России» получила педагог-психолог Екатерина Нишанова из Геленджика.

«Миссис Россия» - это ежегодный конкурс красоты для жительниц России в возрасте от 22 до 43 лет. Чтобы стать участницей, нужно иметь штамп в паспорте о заключенном браке, а также быть матерью как минимум одного ребенка. Победа в конкурсе дает право обладательнице титула «Миссис Россия» представлять страну на конкурсе «Миссис Земной шар».

В этом году на конкурсе «Миссис Вселенная-2020» победила россиянка, жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая. Ксении 43 года, она мама четырех детей. Женщина занимается аргентинским танго и увлекается литературой.