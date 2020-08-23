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Названы вредные при употреблении в сыром виде продукты

Ирина Егорова
07:36 23.08.2020
В последнее время набирает популярность сыроедение, как новый тренд здорового образа жизни. Но некоторые продукты могут нанести гораздо больший вред для здоровья, если они не приготовлены.
Названы вредные при употреблении в сыром виде продукты
© Фото: digifoodstock.com, CTK, Globallookpress

Многие популярные продукты могут нанести вред здоровью, если употреблять их в сыром виде. В первую очередь, это сосиски. Если не отварить или не пожарить мясные колбаски, то в них могут остаться листерии - опасные бактерии, нарушающие работу пищеварительной системы.

Также следует готовить фасоль. Не прошедшие термическую обработку бобовые содержат токсичные вещества, которые нарушают  работу ЖКТ.

Вредны для здоровья сырые креветки, картофель, миндаль, грибы, ревень, побеги бамбука, передает турецкое издание Sabah.

Ранее те же сосиски, грибы и рыбные продукты отмечались экспертами, как смертельные, если не уделять правильной термической обработке продуктов, их чистоте и свежести должного внимания. 

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