Crew Dragon отстыковался от МКС и держит курс на Землю

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщили в NASA.

Расстыковка произошла в 19:45 по времени Восточного побережья США (2 августа в 2:45 по Москве). В настоящее время корабль взял курс на Землю.

На борту Crew Dragon находятся два астронавта: Дуглас Харли и Роберт Бенкен. Через 19 часов корабль, как ожидается, совершит приводнение в Мексиканском заливе около берегов Флориды. Это будет первое приводнение американского спускаемого корабля с 1975 года, когда завершилась программа полета «Аполлонов».

Напомним, что разработанный компанией Илона Маска SpaceX корабль стартовал к МКС 30 мая. Он доставил на станцию двух астронавтов, которые работали с российскими космонавтами. Перед отправкой обратно Харли и Бенкен поблагодарили Ивана Вагнера и Анатолия Иванишина за совместный труд.

Данная миссия Crew Dragon - последнее тестовое испытание корабля. После этого его сертифицируют в NASA для того, чтобы аппарат смог выполнять регулярные коммерческие пилотируемые полеты к МКС.