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В Германии признали правильной стратегию Путина по вопросу золотого запаса России

Ирина Егорова
06:28 23.08.2020
Именно благодаря нынешнему скачку цен на золото российские запасы достигли сейчас рекордно высокого уровня.
В Германии признали правильной стратегию Путина по вопросу золотого запаса России
© Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин ведет правильную стратегию по наращиванию золотых запасов России, считает эксперт из Германии Хольгер Цшепиц.

Именно благодаря нынешнему скачку цен на золото российские запасы достигли сейчас рекордно высокого уровня.

«Нужно осознать, какое это достижение. Ведь увеличивать резервы при высоких ценах на нефть и газ, как тогда, это одно. Россия же сумела нарастить запасы при низких ценах», - отметил он в интервью газете Deutsche Welle

По словам эксперта, первостепенная цель российского лидера состояла не столько в максимальном увеличении стоимости резервов, сколько в последовательном снижении роли в них валюты США.

Цшепиц считает, что Россия продолжит скупку золота, так как золотые резервы делают страну более независимой от внешнеполитических факторов, но продавать его страна не будет. Часть резервов может быть реализована в случае, «если Путин решит закупить для народу потребительские товары, для финансирования программ поддержки населения и экономики из-за коронавируса», в качестве примера привел специалист.

По данным Банка России, цены на золото с января по август выросли с полутора до двух тысяч долларов за унцию, благодаря чему российские международные резервы превысили 600 миллиардов долларов.

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