Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

Выступая перед собравшимися на молодежном форуме «Территория смыслов» во Владимирской области, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что «в этой, надеюсь, завершающейся» эпидемии COVID-19 Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней.

Кириенко пояснил, что до пандемии коронавируса в мире даже в нашей стране к российской медицине было скептическое отношение.

«Была господствующая точка зрения в мире, и у нас в стране о том, что "разве у нас медицина?" В Европе - медицина, в Америке - медицина. А вот пришел вызов в виде пандемии, и я абсолютно убежден, что Россия справилась с этим гораздо лучше. Для меня критерием оценки являются жизни людей. С этой точки зрения, конечно же, Россия показала совершенно другие результаты», - цитирует Кириенко ТАСС.

Он добавил, что во время пандемии страна показала морально-нравственный пример, обозначив в качестве ключевой цели спасение жизни россиян.

По официальным данным, коронавирусом в мире заразились около 23 миллионов человек, примерно 780 тысяч умерли. В России, согласно цифрам федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 951 897 случаев заражения, выздоровели 767 477 человек, умерли 16 310.