Почтовой службе США выделят $25 млрд для голосования на выборах
В связи со своей ролью в период выборов Почтовая служба временна не должна производить никаких реформ.
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Для обеспечения процесса голосования в период президентских выборов в Соединенных Штатах Почтовой службе государства выделят 25 миллиардов долларов.
Соответствующий законопроект был принят палатой представителей конгресса США.
В соответствии с принятым документом, ведомство не должно производить какие-либо реформы. Об этом пишут РИА Новости.
Введение временного запрета на преобразования в работе Почтовой службы связано с необходимостью гарантировать доставку почты в период намеченных на ноябрь президентских выборов точно ко времени.