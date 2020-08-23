Почтовой службе США выделят $25 млрд для голосования на выборах

Для обеспечения процесса голосования в период президентских выборов в Соединенных Штатах Почтовой службе государства выделят 25 миллиардов долларов.

Соответствующий законопроект был принят палатой представителей конгресса США.

В соответствии с принятым документом, ведомство не должно производить какие-либо реформы. Об этом пишут РИА Новости.

Введение временного запрета на преобразования в работе Почтовой службы связано с необходимостью гарантировать доставку почты в период намеченных на ноябрь президентских выборов точно ко времени.