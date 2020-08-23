В Гидрометцентре рассказали, когда в столицу придет похолодание
Погода в столице со среды будет облачной, с температурой воздуха около 19-22 градусов.
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В столице со среды следующей недели ожидается снижение температуры воздуха на 3-4 градуса по Цельсию. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Столбики термометра в предстоящие дни опустятся до 19-22 градусов, что примерно равно климатической норме для этого периода.
Вильфанд добавил, что на территорию столицы в ближайшее время вернутся теплые ночи, а погода в целом будет облачной. Об этом пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Магаданской области и Якутии в следующие несколько дней придут первые морозы с понижением температуры до значений в минус 6-7 градусов по Цельсию.