Россиянам рассказали, кухонные приборы из какого материала лучше не брать

Выбирая инвентарь для кухни, стоит уделять внимание его материалу и сроку службы. Такие советы дала начальник подмосковного отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора Надежда Раева.

Эксперт указала, что лучшим материалом для кухни станет металл, так как он не выделяет токсичные вещества и меньше всего повреждается.

Также в некоторых случаях можно предпочесть деревянные приборы. Однако стоит учитывать, что из-за трещин и сколов, создающих труднопромываемые области, за деревянными принадлежностями сложнее ухаживать.

Самым худшим материалом для кухонной утвари, согласно словам Раевой в интервью радио Sputnik, является пластик. Пластмассовые и синтетические приборы могут быть токсичны при контакте с горячим, который на кухне происходит регулярно.