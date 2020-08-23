Украину возмутила карта с российским Крымом на финском телеканале

Посольство Украины в Финляндии выразило протест финской стороне в связи с тем, что государственная телекомпания страны YLE показала правильную карту Российской Федерации.

Карту, на которой территория полуострова Крым была закрашена одним цветом со всей Россией, что означало, что Крым является неотъемлемой частью именно нашей страны, показали на ТВ в ходе утреннего эфира, когда транслировалось интервью президента страны Саули Ниинисте.

На своей странице в Facebook в посольстве заявили, что отмечать на своих картах Крым, как часть российской территории - недопустимо. При этом дипломаты потребовали поменять карту.

Позже на этой же странице появилось новое сообщение о том, что телеканал «исправил» карту. За что работники дипмиссии поблагодарили телеканал, призвав его сотрудников больше «не ошибаться».

В марте то же самое произошло, когда американское СМИ Vox опубликовало карту распространения китайского коронавируса по всему миру, обозначив на ней полуостров Крым, как часть России. На что украинские дипломаты ответили, что Крым «всегда будет неотъемлемой частью Украины».