Артисты «Крылатой гвардии» и Центрального дома армии выступили перед военными в Алеппо

Российские военные в Алеппо послушали концерт артистов Центрального дома Российской армии (ЦДРА) и ансамбля «Крылатая гвардия». Температура воздуха в сирийском городе была в районе сорока градусов, но артисты выкладывались на полную.

Группа «Крылатая гвардия», участники которой и сами не раз сами бывали в горячих точках, каждый свой концерт начинают в одноименной композиции. При первых аккордах этой песни, - зал встает, как один человек.

«Нам сказали, что мы дадим три концерта, но потом поступила команда, готовы ли мы выступить в большей степени. Я сказал, что сколько надо для коллектива, на любую позицию, где ребята находятся в любую точку мы готовы приехать в жару, ночью», - говорит руководитель ВИА «Крылатая гвардия» Владимир Широков.

Зрители - военнослужащие военной полиции, центры по примирению враждующих сторон, - те кто обеспечивает порядок на улицах Алеппо, и те, благодаря, кому, - люди возвращаются в самые отдаленные поселки.

«Если мы понимаем, что ребята устали, что буквально только что вернулись с полей боя, то программу выстраиваем совсем по-другому, потому что понимаем, что скорее всего раскачать их будет тяжелее. Бывает так, что нас уже с первой песней настолько тепло принимают, что дальше концерт идет на одном дыхании», - рассказывает Ксения Белова, солистка ЦДРА.

Боец Дмитрий Жданов выступлению музыкальных коллективов очень рад. Как пояснил военнослужащий «Звезде», их подразделение выполняет задачи в достаточно тяжелых условиях.

«Не всегда выходит отдохнуть личному составу, но выдался такой момент, что приезжали нас подбодрить, поднять наш моральный дух. Тем более не каждый день приезжают столь красивые девушки. Очень приятно их видеть», - говорит боец.

Программу музыканты корректируют программу на ходу, - подстраиваются под зал, ловят настроение, - чтобы у зрителей точно остались незабываемые впечатления. Сами артисты также благодарны публике. Если их с первой же песни принимают тепло, то дальше концерт идет уже на одном дыхании.